Топ-10 колледжей, которые выбирали поступающие в 2024 году

Наибольшей популярностью среди поступающих на профессионального бакалавра в 2024 году пользовались Львовский профессиональный колледж Львовского национального университета природопользования – 2676 заявлений, Жилищно-коммунальный профессиональный колледж Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова – 2459 и Специальный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета – 2359.

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Всего в учреждения профессионального высшего образования было подано более 162 тысяч заявлений абитуриентами, которые поступают по окончании 9 классов и более 116 тысяч после 11 класса. Список наиболее популярных колледжей опубликован на Оsvita.ua.

Также в список наиболее популярных среди поступающих колледжей вошли:

Хмельницкий политехнический колледж Национального университета "Львовская политехника" – 1906;

Ривненский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины – 1786;

Волынский профессиональный колледж Национального университета пищевых технологий – 1759;

Профессиональный колледж информационных технологий Национального университета "Львовская политехника" – 1754;

Ивано-Франковский профессиональный колледж технологий и бизнеса – 1679;

Профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа – 1617;

Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета – 1588.

Напомним, наиболее популярными специальностями при поступлении в колледж после 9 и 11 класса в 2024 году стали "Медсестринство" – 20 940 заявлений, "Право" – 13 748, "Предпринимательство и торговля" – 13 579. Также абитуриенты выбирали "Финансы, банковские", страхование и фондовый рынок" – 11 992 заявления, а также "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" – 11 354.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая специальность стала наименее популярной среди поступающих в колледжи в 2024 году.

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