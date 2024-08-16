Всего 14 заявлений: стала известна наименее популярная специальность среди поступающих в колледжи в 2024 году

Наименее популярной специальностью среди поступающих в колледж стало "судостроение". На нее зарегистрировалось всего 14 заявлений.

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Также в список попали "история и археология", которую избрало 16 абитуриентов, а также "микро- и наносистемная техника" – 27 заявлений. Результаты вступительной кампании опубликованы на Оsvita.ua.

В то же время не пользовалась популярностью среди соискателей образования и специальность "возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика", которую избрали 36 поступающих, а также "химия" – 48 заявлений.

Напомним, каждый год среди украинских абитуриентов растет спрос на такие специальности, как психология и компьютерные науки. Кроме того, популярными становятся право, экономика и менеджмент. После победы в войне России против Украины потребуется много инженерных специальностей, поэтому Министерство образования и науки ожидает определенный спрос на эти специальности.

Ранее OBOZ.UA писал о том, по какому предмету ни один участник НМТ не набрал 200 баллов.

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