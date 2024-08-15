Поступление-2024. Назван предмет, по которому ни один участник НМТ не набрал 200 баллов

Ни один участник Национального мультипредметного теста (НМТ) не смог получить 200 баллов по географии в 2024 году. Более 57 тысяч абитуриентов решили сдавать этот предмет, ставший вторым по популярности по выбору абитуриента.

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Выводы вступительной кампании обнародовал Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там сообщили, что из всех участников экзамена почти три тысячи абитуриентов смогли получить 200 баллов хотя бы по одному предмету.

Всего НМТ-2024 сдавало более 283 тысяч участников. Два предмета с максимальными баллами имеют 353 участника НМТ, три – 58. Тех, кто получил максимальные 800 баллов на экзамене в 2024 году, оказалось 7 выпускников.

Не набрали проходной балл хотя бы по одному учебному предмету 14,37% от всего количества участников НМТ-2024.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет на НМТ-2024 установил рекорд по количеству абитуриентов с максимальным баллом.

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