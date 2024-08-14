Стало известно, какой предмет на НМТ-2024 установил рекорд по количеству абитуриентов с максимальным баллом

Английский язык установил рекорд по количеству абитуриентов с максимальными баллами. 1513 участников Национального мультипредметного теста в 2024 году получили на экзамене 200 баллов.

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Второй по успеваемости стала математика – 1513 абитуриентов. Третьей – украинский язык, который сдали на максимальное количество баллов 606 абитуриентов. Такие результаты сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте.

В общей сложности максимальный результат за один предмет получили 2999 абитуриентов, тогда как среди нынешних участников хотя бы одну 200-балльную оценку имело 3417 абитуриентов. Два предмета с максимальными баллами имеют 353 участника НМТ, за три – 58. Тех, кто получил максимальные 800 баллов на экзамене в 2024 году, оказалось 7 выпускников.

Не набрали проходного балла хотя бы по одному учебному предмету 14,37% всего количества участников НМТ-2024. Всего в экзамене приняло участие и получило результаты более 283 тысяч поступающих.

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