В МОН назвали популярные специальности вступительной кампании 2024 года

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что каждый год среди украинских абитуриентов растет спрос на такие специальности как психология и компьютерные науки. Он также отметил, что популярными становятся право, экономика и менеджмент.

Об этом чиновник сообщил в эфире телемарафона Единые новости. Он отметил, что после победы в войне России против Украины потребуется много инженерных специальностей, поэтому Министерство образования и науки ожидает определенный спрос и на эти специальности.

"С каждым годом увеличивается популярность специальностей таких как психология и компьютерные науки. Компьютерные науки уже у нас достаточно давно, достаточно такая популярная специальность. Кроме того, имеем право, экономика и так далее", – сказал Винницкий.

Он также добавил, что для государства важно, чтобы развивались и естественные науки.

"Я хочу обратить внимание, что сейчас Министерство образования работает над тем, чтобы повысить популярность таких базовых специальностей, как, например, физика, химия, биология. Нам очень важно, чтобы естественные науки были представлены в будущем нашего населения, чтобы эти специальности развивались. Ну и так же у нас на период восстановления после победы очевидно потребуется большое количество инженерных специальностей. Поэтому мы ожидаем также и определенный спрос на то", – заметил замминистра образования.

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Напомним, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что для вступления в 2024 году для абитуриентов повысили пороговый балл. Участникам Национального мультипредметного теста, для того чтобы получить 100 баллов по шкале 100-200, нужно набрать не менее 15% от максимального количества тестовых баллов.

Если выпускник не смог преодолеть допустимый порог, он не сможет в дальнейшем участвовать в испытаниях. Участники НМТ-2024 сразу смогут увидеть свои тестовые баллы после выполнения заданий. Однако узнать все о конкурсных баллах поступающие смогут только после получения официального результата – до 2 июля для основной сессии и до 26 июля для дополнительной.

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