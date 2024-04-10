Пороговый балл в 2024 году повысили. Как будет происходить поступление в вузы и по какой формуле будут определять результаты

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что при поступлении в 2024 году для абитуриентов повысили пороговый балл. Участникам Национального мультипредметного теста, для того чтобы получить 100 баллов по шкале 100-200, нужно набрать не менее 15% от максимального количества тестовых баллов. Если выпускник не смог преодолеть допустимый порог, он не сможет в дальнейшем участвовать в испытаниях.

Об этом Вакуленко рассказала во время прямого эфира на платформе iLearn. Она заверила, что участники НМТ-2024 смогут сразу увидеть свои тестовые баллы после выполнения заданий. Однако узнать все о конкурсных баллах поступающие смогут только после получения официального результата – до 2 июля для основной сессии и до 26 июля для дополнительной.

По обязательному предмету украинский язык пороговый балл повысили на 2 тестовых.

По другим предметам – математике, физике и иностранному языку балл может стать больше на 1 тестовый.

Поэтому выпускники, которые будут сдавать НМТ, должны будут набрать:

7 тестовых баллов – по украинскому языку, биологии, украинской литературе и географии;

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8 тестовых баллов – по истории Украины;

6 тестовых баллов – по химии;

5 тестовых баллов – по математике, физике и иностранному языку.

Руководитель УЦОКО также отметила, что как и прошлых годах, участники НМТ-2024 смогут поступить на любую специальность. Однако у поступающих будут разниться шансы из-за того, какой именно предмет они выбирают и какой коэффициент применен к этой дисциплине.

"Так, например, если выбрать специальность 011 "Образовательные, педагогические науки" и проанализировать весовые коэффициенты к предметам необязательного блока, очевидно, что более выгодно проходить тестирование по иностранному языку, биологии или географии. Там коэффициент 0,4, а у остальных предметов - 0,25", – привела пример Вакуленко.

Она добавила, что поступающие могут ознакомиться с таблицами, приведенными в Порядке приема, которые помогут сориентироваться с выбором четвертого предмета, чтобы набрать необходимое для поступления количество баллов.

Директор центра качества образования также сообщила формулу, по которой будут рассчитываться результаты. Согласно ей будут учитываться весовые коэффициенты оценок предметов и творческого конкурса для каждой специальности, баллы по дисциплинам по шкале 100-200, оценка творческого конкурса, баллы за Единый вступительный профессиональный экзамен и за успешное окончание подготовительных курсов.

Напомним, УЦОКО призвал поступающих исправить ошибки в регистрационных документах, которые они подавали для сдачи НМТ-2024. В частности, более 6 тысяч участников экзамена получили от региональных центров уведомление о необходимости доработки предоставленной информации. Внести изменения будущие участники тестирования могут позже 15 апреля.

Предварительно стало известно, что поступление на творческие специальности в 2024 году будет проходить путем сдачи НМТ и творческого конкурса. Об этом сообщило Министерство образования и науки и подчеркнуло, что поступающие, которые решают продолжить обучение в университетах, должны подтвердить знания, которые они получили в школах. МОН отстаивает такое требование, чтобы улучшать качество высшего образования в Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, Минобразования планирует повысить пороговый балл при поступлении в магистратуру в 2024 году.

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