Не только НМТ: как будет происходить поступление на творческие специальности в 2024 году

Поступление на творческие специальности в 2024 году будет проходить путем сдачи Национального мультипредметного теста и творческого конкурса. Об этом сообщило Министерство образования и науки и подчеркнуло, что поступающие, которые решают продолжить обучение в университетах, должны подтвердить знания, которые они получили в школах. МОН отстаивает такое требование, чтобы улучшать качество высшего образования в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте образовательного ведомства. Там также отметили, что творческий конкурс является ключевым критерием для поступления на художественные специальности и имеет большее влияние на конкурсный балл – 60%. В тоже время НМТ имеет только по 10% за каждый предмет.

По мнению Минобразования, обучение в художественном вузе – это не только развитие творчества, но и получение фундаментальных знаний и компетентностей, которые предполагает высшее образование.

В то же время МОН отметило, что те выпускники, которые решают поступать в учреждения профессионального предвысшего образования на творческие специальности, могут не сдавать НМТ для этого. Кроме того, по результатам тестирования школьники смогут выбрать и другие ЗВО.

Видео дня

"Напоминаем, что поступление в учреждения профессионального предвысшего образования на творческие специальности не требует сдачи НМТ. Также подчеркиваем: прохождение НМТ дает возможность поступающему подавать заявления не только на художественные, но и на все другие специальности, а также выбирать место обучения с учетом результатов конкурсного отбора. ", – говорится в сообщении.

Напомним, НМТ в 2024 году состоит из 4 предметов. Три из них – украинский язык, история Украины и математика – обязательны. Четвертый предмет поступающий выбирает сам из физики, химии, биологии, географии, украинской литературы и иностранного языка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что категорически нельзя делать при прохождении НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!