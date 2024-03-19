НМТ 2024: что категорически нельзя делать во время тестирования

Участникам, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест в 2024 году в Украине или за ее пределами, нужно соблюдать требования проведения экзамена. В частности, на экзамен нельзя приносить опасные предметы, мобильные телефоны или другую технику, нарушать правила и мешать другим выпускникам, общаться при выполнении задач и нарушать принципы академической добродетели. В случае нарушения любого из требований, школьник может быть отстранен от прохождения тестирования и упускает возможность участвовать в дополнительной сессии.

Для того чтобы принять участие в НМТ-2024 участникам нужно своевременно прибыть во временный экзаменационный центр, вежливо относиться к другим выпускникам и работникам, а также выполнять задания согласно с объявленными правилам. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира. Она также отметила, что во всех помещениях, где школьники будут сдавать экзамен, будет вестись видеонаблюдение, а на входе в ВЭЦ разместят металлоискатели.

Напомним, 14 марта началась регистрация абитуриентов для участия НМТ-2024, которая продлится до 11 апреля включительно. Первый этап экзамена пройдет с 14 мая по 25 июня. Для того чтобы подать заявку на тестирование, участникам нужно создать личный кабинет на официальном сайте УЦОКО. Внести изменения можно будет до 15 апреля. В частности, абитуриенты могут выбрать другой предмет, населенный пункт в Украине или за рубежом и потребность в прохождении тестирования во время дополнительных сессий.

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Второй этап регистрации стартует 10 мая и продлится до 15-го. Экзамен пройдет с 11 по 19 июля. Все данные о дате, месте и времени экзамена поступающие также найдут в приглашениях в личных кабинетах, которые начнут приходить с 8 июля.

НМТ в 2024 году состоит из трех обязательных предметов – математики, украинского языка и истории Украины. И одного на выбор – иностранного языка, украинской литературы, географии, биологии, химии и физики.

Участники могут выбрать язык, на котором они будут сдавать тестирование по математике, истории Украины, биологии, географии, физике или химии.

Временные экзаменационные центры по проведению Национального мультипредметного теста в 2024 году за рубежом будут организованы в 28 странах, с которыми уже подтверждены договоренности.

В случае воздушной тревоги, которая продлится более двух часов, во время проведения тестирования, школьникам придется пересдавать экзамен. Такое правило будет действовать даже в том случае, если участники выполнили первый или любой из блоков тестирования. Поступающие должны будут регистрироваться на дополнительную сессию и снова проходить все 4 предмета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько заданий будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024.

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