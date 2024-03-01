Не только на украинском. Стало известно, на каких языках можно будет сдавать НМТ-2024

Сдавать Национальный мультипредметный тест в 2024 году можно будет на языках национальных меньшинств. В частности, кроме украинского, участники экзамена могут выбрать среди крымскотатарского, молдавского, польского, румынского, венгерского языков. На русский тесты НМТ переводить не будут.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира. Она напомнила, что в этом году выпускники будут сдавать 3 обязательных предмета и один на выбор.

"От прошлогоднего тестирования НМТ-2024 отличается тем, что у нас будет экзамен, состоящий из четырех предметов. Мы будем переводить тестирование на языки национальных меньшинств", – сказала Вакуленко.

Она также добавила, что в этом году задания не будут предусматривать развернутый ответ. Кроме этого, увеличен минимальный пороговый балл для поступления в заведения высшего образования с 10 до 15%.

Руководитель УЦОКО напомнила, что в 2024-м обязательными к прохождению будут украинский язык, история Украины и математика. В предметы на выбор вошли украинская литература, биология, география, физика, химия и иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский).

Видео дня

Предварительно центр оценивания качества образования сообщал, что основные сессии НМТ-2024 пройдут с 14 мая по 25 июня, регистрация на которые продлится с 14 марта по 11 апреля включительно. На дополнительный период подать заявку можно с 10 по 15 мая. Сами тестирования пройдут с 11 по 19 июля.

Также было отмечено, что во время 20-минутного перерыва школьники не могут выходить за пределы временного экзаменационного центра. За участниками тестирования будет вестись видеонаблюдение, чтобы они не могли использовать мобильные телефоны или другие электронные приборы во время экзамена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько заданий будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024.

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