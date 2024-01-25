Сколько заданий будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал информацию о том, сколько будет заданий на предметных тестах и как будут начисляться баллы на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. В частности, госучреждением уже утверждены общие характеристики.

Об этом УЦОКО сообщило на официальном сайте. Там отметили, что все задачи будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания по учебным предметам.

В частности, тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

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УЦОКО отметило, что содержание заданий по истории Украины будет охватывать только события второй половины XVI – начала ХХІ ст.

Содержание и структура тестов по каждому предмету НМТ и оценка по разделам:

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники смогут изменить предмет по выбору на НМТ-2024, но будет дедлайн.

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