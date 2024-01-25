Сколько заданий будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
30
Сколько заданий будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал информацию о том, сколько будет заданий на предметных тестах и как будут начисляться баллы на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году. В частности, госучреждением уже утверждены общие характеристики.

Об этом УЦОКО сообщило на официальном сайте. Там отметили, что все задачи будут соответствовать содержанию программ внешнего независимого оценивания по учебным предметам.

Сколько заданий будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024

В частности, тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

Сколько заданий будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024
Видео дня

УЦОКО отметило, что содержание заданий по истории Украины будет охватывать только события второй половины XVI – начала ХХІ ст.

Сколько заданий будет на предметных тестах и как будут начисляться баллы на НМТ-2024

Содержание и структура тестов по каждому предмету НМТ и оценка по разделам:

  1. Украинский язык
  2. Математика
  3. История Украины
  4. Украинская литература
  5. Биология
  6. География
  7. Иностранные языки
  8. Физика
  9. Химия

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники смогут изменить предмет по выбору на НМТ-2024, но будет дедлайн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!