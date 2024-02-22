Опубликован календарь проведения НМТ-2024: когда пройдут основные и дополнительные сессии

Основные сессии Национального мультипредметного теста в 2024 году пройдут с 14 мая по 25 июня, регистрация на которые будет продолжаться с 14 марта по 11 апреля включительно. На дополнительный период подать заявку можно будет с 10 по 15 мая. Сами тестирования пройдут с 11 по 19 июля.

Календарь проведения НМТ-2024 опубликовал Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там сообщили, что поступающие, которые зарегистрировались на первую сессию, смогут до 15 апреля вносить изменения в персональный кабинет, в частности, выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить город проведения НМТ. Для дополнительного периода это можно сделать до 19 мая.

Начиная с 8 мая, участники тестирования первой сессии будут получать приглашения с указанными датами, временем и местом проведения НМТ-2024. Дополнительной будут получать информацию с 8 июля.

"Из соображений безопасности мы не будем публиковать информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирование, ни на сайтах Украинского и региональных центров оценивания качества образования, ни на наших официальных страницах в соцсетях. Настоятельно рекомендуем участникам не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность и их, и организаторов НМТ", – говорится в тексте сообщения.

Видео дня

Информация о результатах основных сессий НМТ-2024 будет размещена в персональных кабинетах участников до 2 июля, дополнительных – до 26 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьники могут воспользоваться демоверсиями тестовых заданий НМТ-2024, чтобы проверить свои знания.

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