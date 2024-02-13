Обнародованы демоверсии тестовых заданий НМТ-2024 по всем предметам: у школьников будет 240 минут на выполнение

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационные задачи Национального мультипредметного теста по всем предметам. На выполнение упражнений у школьников будет 240 минут на два блока с 20-минутным перерывом между ними.

Для того, чтобы пройти пробное тестирование нужно зарегистрироваться, отмечается на сайте УЦОКО. Для удобства задачи предоставлены в отдельных файлах формата PDF. Школьники смогут выбирать последовательность выполнения упражнений в блоке и при необходимости возвращаться к тесту, чтобы изменить вариант ответа.

Кроме того, будут предоставлены для использования справочные материалы по математике, физике и химии. Каждый блок длится 60 минут, однако при прохождении пробного тестирования временное ограничение до выполнения заданий не установлено, поэтому школьникам нужно будет самостоятельно позаботиться об этом.

После завершения прохождения демонстрационного НМТ ученики смогут пересмотреть индивидуальный отчет своих успехов, узнать сколько баллов им удалось набрать и где они допустили ошибку.

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Напомним, в обязательные предметы на НМТ-2024 входят украинский язык, история Украины и математика. Выбрать четвертый предмет школьники могут среди украинской литературы, географии, биологии, физики, химии, английского, немецкого, французского и испанского языков.

Предварительно УЦОКО опубликовало информацию о том, сколько будет заданий на НМТ-2024 и как будут начисляться баллы. Так, тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

Кроме того, директор УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказывала, что выпускники смогут получить информацию о количестве полученных баллов сразу после завершения тестирования. По ее словам, официальные результаты будут размещены в кабинете участника НМТ-2024.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники смогут изменить предмет на выбор на НМТ, но будет дедлайн.

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