Обнародованы демоверсии тестовых заданий НМТ-2024 по всем предметам: у школьников будет 240 минут на выполнение

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Обнародованы демоверсии тестовых заданий НМТ-2024 по всем предметам: у школьников будет 240 минут на выполнение

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационные задачи Национального мультипредметного теста по всем предметам. На выполнение упражнений у школьников будет 240 минут на два блока с 20-минутным перерывом между ними.

Для того, чтобы пройти пробное тестирование нужно зарегистрироваться, отмечается на сайте УЦОКО. Для удобства задачи предоставлены в отдельных файлах формата PDF. Школьники смогут выбирать последовательность выполнения упражнений в блоке и при необходимости возвращаться к тесту, чтобы изменить вариант ответа.

Кроме того, будут предоставлены для использования справочные материалы по математике, физике и химии. Каждый блок длится 60 минут, однако при прохождении пробного тестирования временное ограничение до выполнения заданий не установлено, поэтому школьникам нужно будет самостоятельно позаботиться об этом.

Обнародованы демоверсии тестовых заданий НМТ-2024 по всем предметам: у школьников будет 240 минут на выполнение

После завершения прохождения демонстрационного НМТ ученики смогут пересмотреть индивидуальный отчет своих успехов, узнать сколько баллов им удалось набрать и где они допустили ошибку.

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Напомним, в обязательные предметы на НМТ-2024 входят украинский язык, история Украины и математика. Выбрать четвертый предмет школьники могут среди украинской литературы, географии, биологии, физики, химии, английского, немецкого, французского и испанского языков.

Предварительно УЦОКО опубликовало информацию о том, сколько будет заданий на НМТ-2024 и как будут начисляться баллы. Так, тесты по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

Обнародованы демоверсии тестовых заданий НМТ-2024 по всем предметам: у школьников будет 240 минут на выполнение

Кроме того, директор УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказывала, что выпускники смогут получить информацию о количестве полученных баллов сразу после завершения тестирования. По ее словам, официальные результаты будут размещены в кабинете участника НМТ-2024.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники смогут изменить предмет на выбор на НМТ, но будет дедлайн.

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