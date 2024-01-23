Когда ученики получат результаты НМТ-2024 и в каком формате: директор УЦОКО раскрыла подробности

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали, когда выпускники смогут получить результаты сдачи Национального мультипредметного теста. В частности, его руководительница Татьяна Вакуленко отметила, что информацию о количестве полученных баллов школьники увидят сразу после завершения тестирования.

Об этом директор УЦОКО рассказала в интервью Школе KEVIN. Она отметила, что официальные результаты будут размещены в кабинете участника НМТ-2024.

"На вашей странице тестировщика, как только вы завершите прохождение оценивания, кликните "Завершить тест", вы получаете информацию о количестве тестовых баллов. Эту информацию вы можете использовать для того, чтобы сразу воспользоваться таблицами в Порядке вступительной кампании и выяснить свой конкурсный балл. Он будет, очевидно, что приблизительным. Ведь не всегда вы сможете вычислить абсолютно правильные дополнительные коэффициенты. Если мы говорим об официальных результатах, то они будут размещены в кабинете участника, который вы создадите во время регистрации", – сказала Вакуленко.

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Она добавила, что эти же результаты будут переданы в Единую государственную базу по вопросам образования, поэтому учреждения высшего образования будут иметь информацию о баллах, когда выпускники будут подавать документы и формировать кабинет поступающего.

Если абитуриент планирует использовать результаты для поступления за границу, то автоматически в кабинете будет сгенерирована карточка, которую можно будет распечатать и передать в приемную комиссию избранного иностранного вуза, подчеркнула директор УЦОКО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на НМТ-2024 выпускники смогут выбрать для прохождения украинскую литературу и географию.

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