Где во время 20-минутного перерыва должны находиться участники НМТ и можно ли будет пользоваться мобильными телефонами

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что все школьники, которые будут участвовать в Национальном мультипредметном тесте, должны находиться во временном экзаменационном центре во время 20-минутного перерыва. Она также отметила, что пользоваться мобильными телефонами будет нельзя.

Об этом Вакуленко рассказала в интервью Школе KEVIN. По ее словам, выходить за пределы помещения выпускники не смогут.

"Перерыв 20 минут предназначен для того, чтобы вы могли перекусить, и это важно. Мы будем подчеркивать это. Вы сможете взять перекус с собой, это может быть бутерброд, чай в термосе и тд. Сходить в туалет, немного переключиться. Но вы не сможете выходить за пределы временного экзаменационного центра и пользоваться мобильными телефонами во время перерыва", – заверила директор УЦОКО.

Она также рассказала, что во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение и посоветовала выпускникам не пытаться списывать. В случае такого инцедента все результаты тестирования будут аннулированы.

Видео дня

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что часть выпускников не будет проходить НМТ в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Vibe . Не ведитесь на фейки!