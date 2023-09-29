Часть выпускников не будет сдавать НМТ в 2024 году: кого это касается

Украинские выпускники, которые не планируют поступать в заведения высшего образования, могут не сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Результаты тестирования потребуются только абитуриентам, которые хотят поступить на бакалавриат или магистратуру в сферах медицины, фармации и ветеринарии.

Список специальностей, для которых будет достаточно результатов творческих конкурсов, будет определен в установленном Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году, которое затем утвердит Министерство образования и науки, сообщает Освіта.юа. Ранее заместитель министра МОН Михаил Винницкий рассказал, что особые условия будут и для выпускников, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях.

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Для абитуриентов за рубежом будут созданы специальные тестовые центры, отметил Винницкий во время брифинга, однако те ученики, которые не планируют поступать в украинские заведения высшего образования, могут не проходить НМТ.

"В этом году более 20 тысяч потенциальных поступающих писали НМТ, будучи за рубежом. Нет причины писать тест, если учащийся не планирует поступать в украинское заведение высшего образования", – отметил замминистра образования.

Он также добавил, что для Украины – это подтверждение качества образования, ведь по общему количеству желающих составлять НМТ за границей можно сказать, что выпускники, имеющие возможность учиться в иностранных учреждениях, все же массово пишут НМТ.

Напомним, что НМТ-2024 будет состоять из трех обязательных предметов и одного по выбору. В список предметов по выбору в этом году добавили еще отдельно украинскую литературу и географию, поэтому ученики смогут выбрать то направление, который их больше всего интересует для будущей специализации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как будет проходить вступительная кампания для выпускников учебных заведений, находящихся на временно оккупированных территориях.

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