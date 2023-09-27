Без тестирования: как будут поступать в вузы абитуриенты с оккупированных территорий Украины

Выпускники украинских школ, которые находятся на временно оккупированных территориях, смогут поступать в украинские вузы по собеседованию. Такую информацию сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

Он также во время брифинга отметил, что для того, чтобы абитуриентам получить возможность пройти собеседование, нужно обратиться в образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

"Как и в прошлом году, в 2024-м будет возможно вступление по собеседованию для лиц, вступающих с оккупированных территорий. Все надеемся, что оккупированных территорий в начале вступительной кампании не будет, но если они останутся, то вступление будет по собеседованию, а не по результатам национального мультипредметного теста (НМТ), как и было в этом году", – подчеркнул Винницкий.

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Руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко отметила, что на временно оккупированных территориях или на территориях, где ведутся активные боевые действия, ни НМТ, ни вступительные испытания в магистратуру не проводятся из-за невозможности гарантий безопасности участникам процесса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине хотят закрыть часть колледжей и подразделений вузов.

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