В Украине хотят закрыть часть колледжей и подразделений вузов: кто подвергается риску

Министерство образования и науки Украины предлагает прекратить деятельность подразделений высших учебных заведений и некоторых колледжей. Целью такой модернизации станет улучшение качества и эффективности обучения.

В МОН разработали законопроект, в котором указаны соответствующие предложения по модернизации. Там отмечается, что предложенные решения позволят из наиболее развитых колледжей и подразделений вузов сделать самостоятельные учебные заведения, присоединить их к местным вузам или закрыть.

Такие территориально обособленные структуры были созданы, чтобы студенты могли учиться поближе к дому, однако, учитывая опыт дистанционного обучения, учреждения не оправдывают свою целесообразность, отмечают в МОН. Кроме этого, большинство заведений предлагает такие же специальности, что и местные университеты, не имея развитой технической и материальной инфраструктуры, поэтому не могут обеспечить качественное образование.

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Также в документе указано, что большинство университетов и высших учебных заведений находятся под руководством Министерства образования (142), но есть и подчиненные другим государственным органам, например, Министерству финансов, Государственной службе статистики, Национальной академии педагогических наук и т.д. Для улучшения системы образования важно обеспечить их единство управления во избежание лишних трудностей в решении вопросов.

Поэтому управление всеми гражданскими учреждениями высшего образования, кроме высших военных учебных заведений, высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, целесообразнее передать в руководство одного центрального органа.

Кроме этого, в образовательном ведомстве вынесли предложение требовать наличие аккредитованных магистерских образовательных программ соответствующих специальностей для получения степени доктора философии или доктора искусства на третьем уровне высшего образования. Это касается всех отраслей и специальностей, входящих в междисциплинарных образовательно-научных программ.

Учреждения высшего образования и научные учреждения, не имеющие соответствующих магистерских программ, могут предоставлять подготовку докторов философии, используя элементы образовательно-научных программ других исследовательских организаций или вузов, в соответствии с установленным законодательством порядком.

Если соответствующий законопроект будет принят Верховной Радой, лицензии на образовательную деятельность вышеуказаных учреждений будут аннулированы с 1 июля 2025 года.

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