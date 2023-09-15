Трансформации от МОН: какие изменения ожидают психологическую службу в системе образования

Министерство образования и науки Украины начало процесс усовершенствования работы службы психологической помощи участникам образовательного процесса. В частности, будут разработаны инструкции для своевременного выявления и оказания поддержки школьникам.

О трансформации в работе школьных психологов рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, сообщает Укринформ. В частности, планируется обучать учителей базовым психологическим методам и приемам, которые помогут учащимся лучше адаптироваться.

Кроме того, будут созданы инструкции для своевременного выявления и решения психологических проблем участников образовательного процесса. Важно, чтобы все учащиеся и педагоги знали, как получить помощь, если возникают трудности, которые трудно решить самостоятельно.

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Министр пояснил, что в настоящее время существует 10 программ, помогающих развивать навыки психосоциальной поддержки. Учебные курсы открыты для всех педагогов и школьных психологов, которые хотят улучшить свои знания и умения.

"Среди этих программ есть программа, разработанная по методике ВОЗ, ее завершило уже 35 тыс. человек, другие спецкурсы - по 2-3 тыс. человек педагогов, психологов закончили эти программы. На постоянной основе осуществляем консультативную поддержку практических психологов, создали онлайн-страницу развития профессиональных компетенций работников психологической службы" , – сказал Лесовой.

Министр также отметил, что у школьных психологов сейчас слишком много обязанностей и важным остается вопрос оплаты их труда. Каждый консультант по поддержке в школе должен работать полный рабочий день, чтобы обеспечить лучшую помощь учащимся. Поэтому в правительстве рассматривается возможность внедрения этого изменения, чтобы повысить уровень психологической поддержки для всех школьников.

"Сейчас мы имеем всего 0,5 ставки психолога в школе. Этого мало, нам нужно вводить как минимум 1 ставку школьного психолога. Здесь нужна поддержка правительства, в этом направлении мы принимаем меры", – отметил глава образовательного ведомства.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что МОН рекомендовал учителям ввести психологические минуты на уроках.

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