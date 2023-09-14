МОН рекомендовал учителям ввести психологические минутки на уроках: что это и для чего они нужны

Работникам образования в Украине рекомендуют ввести психологические минутки в план уроков. Это поможет учащимся справиться со стрессом и настроиться на учебный процесс.

Такие рекомендации можно найти в письме Министерства образования и науки Украины по преподаванию учебных предметов. Советы обусловлены тревожным состоянием украинских детей.

Война критически влияет на состояние психологического здоровья участников образовательного процесса и организацию обучения. За последний год ухудшилось психологическое состояние учащихся: почти вдвое по сравнению с началом февраля 2022 года увеличилось количество тревожно, напряженно чувствующих себя учеников, в полтора раза — устало (по результатам Исследования качества организации образовательного процесса в условиях войны).

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"Регулярное внедрение психологических минуток в удобное время и при нужном случае поможет ученику стать более спокойным, уравновешенным, а также позволит лучше понять свои чувства", - говорится в письме. Учитель должен самостоятельно назначить время и продолжительность психологической минутки. Благодаря таким разгрузкам создается благоприятная атмосфера, которая позволит учащимся расслабиться, снять эмоциональное напряжение, восстановить чувство безопасности и психоэмоционального комфорта.

Для этого МОН рекомендует учебно-методическое пособие "Психологическая минутка". В нем содержится 108 коротких, но эффективных видеотренингов.

Напомним, в марте 2023 года по инициативе Елены Зеленской, Минобразования совместно с ОО "Підтримай дитину" и проектом "Подбай про себе" была создана Всеукраинская программа ментального здоровья. ОО "Асоціація дієвих психологів України", в рамках программы, порекомендовала упражнения, которые можно выполнить во время психологических минуток на переменах:

Рисовать: настроение, каляки-малыши, письмо для друга (потом отправить), все, что нравится…

Лепить: иметь под рукой пластилин (желательно жесткий), разминать его, смешивать цвета, лепить фигуры, раскатывать, резать…

Танцевать: иметь заготовленные любимые мелодии и, включая их, двигаться, как нравится. Как вариант, можно подключать друзей по видеосвязи и танцевать вместе.

Побить мяч: подбрасывать и ловить, легко отстукивать о пол или стену.

Далее вообразить, что мяч пробился. Сделайте глубокий вдох "Мяч пробит" – со звуком "с-с-с" начинайте испускать понемногу воздух из легких, одновременно показывая руками, как уменьшается мяч.

Писать по частям тела цифры: 1 "пишем" носом (говорим и выполняем), 2 – подбородком, 3 – правым плечом, 4 – левым плечом, 5 – "пишем" правым локтем, 6 – левым локтем, 7 – правым коленом, 8 – левым коленом, 9 – правой ногой, а десяточку – "хвостиком".

Концентрируем внимание: правую ногу согнуть в колене, повернуть ее на 90° к левой ноге и прижать ступню к бедру левой ноги как можно выше. Руки на поясе. Глаза закрыты. Необходимо продержаться в таком положении как можно дольше.

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