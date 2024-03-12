Кроме Украины. Стало известно, в каких еще странах пройдет НМТ-2024

Временные экзаменационные центры для проведения Национального мультипредметного теста в 2024 году за рубежом будут организованы в 28 странах, с которыми уже подтверждены договоренности. Переговоры с последними отдельными иностранными учреждениями, которые находятся в Великобритании, Ирландии, Испании и Молдове, еще продолжаются, поэтому планируется, что количество локаций, где будет проходить оценивание, возрастет.

Об этом сообщили на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования. Там отметили, что за границей ограничено количество участников, которые смогут пройти НМТ, а некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительной сессии.

Страны и города, где подтверждены договоренности о проведении НМТ-2024:

Австрия (Вена)

Азербайджан (Баку)

Бельгия (Брюссель)

Болгария (Варна, София)

Великобритания (Эдинбург)

Грузия (Тбилиси)

Дания (Орхус)

Эстония (Таллин)

Италия (Милан, Рим)

Канада (Эдмонтон, Торонто)

Латвия (Рига)

Литва (Каунас)

Люксембург (Мерш)

Германия (Берлин, Гамбург, Йена, Кельн, Лейцпиг, Мюнхен, Нюрнберг, Пассау)

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Норвегия (Осло)

Польша (Быдгош, Варшава, Вроцлав)

Португалия (Лиссабон)

Румыния (Бухарест)

Словакия (Братислава)

США (Детройт – штат Мичиган, Нью-Йорк – штат Нью-Йорк, Сакраменто – штат Калифорния, Чикаго – штат Иллинойс)

Турция (Бельдиби)

Венгрия (Будапешт)

Финляндия (Хельсинки)

Франция (Марсель, Париж)

Хорватия (Загреб)

Чехия (Брно, Прага)

Швейцария (Берн)

Швеция (Стокгольм)

УЦОКО подчеркнуло, что несмотря на то, что перечень городов, где пройдет НМТ-2024 за границей, может расшириться, участникам экзамена советуют не медлить с регистрацией, которая начнется 14 марта и продлится до 11 апреля включительно. В случае, если появится более удобная локация, поступающие смогут внести изменения в личном кабинете до 15 апреля.

НМТ за границей будет проведено так же, как и в Украине – в специально оборудованных временных экзаменационных центрах и на тех же условиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пошаговой инструкции, как зарегистрироваться на НМТ-2024.

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