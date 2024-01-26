Как будет проходить НМТ-2024 за границей: список стран могут изменить

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что Национальный мультипредметный тест будет проводиться за границей в 2024 году, для выпускников, которые временно выехали из Украины. Однако, по ее словам, список стран может изменяться.

Об этом Вакуленко рассказала в интервью Школе KEVIN. Она отметила, что сейчас продолжается налаживание повторных связей с зарубежными партнерами.

"За рубежом тестирование будет, но перечень стран еще назвать не могу. Это непростая задача, ведь у зарубежных партнеров в это время также проходит образовательный процесс, сессии, обучение. Не все страны смогут обеспечить нас компьютерными аудиториями и специалистами, которые с нами будут сотрудничать. Соответственно не гарантируем, что перечень стран останется тот же, но мы делаем все, что от нас зависит, чтобы как можно больше коллег согласились с нами работать", – сказала Вакуленко.

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Она также добавила, что выпускникам, которые находятся за границей, стоит заранее позаботиться о регистрации, чтобы все желающие смогли принять участие в НМТ-2024. Руководитель УЦОКО подчеркнула, что за границей у участников не будет проблем с потребностью перехода в укрытие, но продолжительность и техника кругом одинакова.

Школьникам нужно заблаговременно позаботиться о маршруте проезда во временный экзаменационный центр за границей, чтобы прибыть вовремя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минобразования анонсировало повышение пороговых баллов для всех предметов на НМТ-2024.

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