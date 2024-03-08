Все о НМТ-2024: даты регистрации и проведения, нововведения, инструкции

14 марта 2024 года начнется регистрация на основной этап Национального мультипредметного теста, которая продлится до 11 апреля включительно. Для того чтобы принять участие в тестировании, нужно создать личный кабинет на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования. Именно в нем участники будут получать информацию о месте, дне и времени проведения экзамена. Ее настоятельно рекомендуют не разглашать.

Проходить первый этап НМТ-2024 будет с 14 мая по 25 июня, сообщает директор УЦОКО Татьяна Вакуленко. Уже с 8 мая участники тестирования получат приглашение.

Вносить изменения в личные кабинеты можно будет до 15 апреля, в том числе и переизбрать предмет по выбору.

Второй этап регистрации пройдет с 10 по 15 мая. Изменения в регистрационные данные можно будет вносить до 19 мая. Само тестирование будет проводиться с 11 по 19 июля. Все данные о дате, месте и времени экзамена поступающие также найдут в приглашениях в личных кабинетах, которые начнут поступать с 8 июля.

Для того, чтобы пройти регистрацию, будущим поступающим нужно загрузить сканкопию паспорта, документы, удостоверяющие информацию о получении полного общего среднего образования в 2024 или прошлых годах и копию карты налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены эти данные.

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НМТ в 2024 году состоит из трех обязательных предметов – математики, украинского языка и истории Украины. И одного на выбор – иностранного языка, украинской литературы, географии, биологии, химии и физики. Напомним, в 2023 году экзамен состоял из трех предметов.

Тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий, по математике и физике – 22 и 20 соответственно, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому, французскому) – по 32.

Каждый блок будет длиться 120 минут. Между ними будет перерыв в 20 минут, во время которого все участники НМТ-2024 должны находиться во временном экзаменационном центре. Кроме того, школьникам запрещено использовать мобильные телефоны или другие электронные приборы. В случае если такую технику найдут, ученика отстранят от сдачи теста, а все его результаты аннулируются.

Те школьники, которые находятся на временно оккупированных территориях и хотят принять участие в НМТ, должны самостоятельно приехать в ТЭЦ, ведь проводить тестирование в потенциально опасных местах не будут.

За границей НМТ-2024 будет проходить также во временных центрах. Из-за возможной нехватки мест в других странах, участникам следует позаботиться о своевременной регистрации, чтобы пройти тестирование в ближайшем ТЭЦ.

В случае воздушной тревоги, которая продлится более двух часов, во время проведения тестирования, школьникам придется пересдавать экзамен. Такое правило будет действовать даже в том случае, если участники выполнили первый или любой из блоков тестирования. Поступающие должны будут регистрироваться на дополнительную сессию и снова сдавать все 4 предмета.

Те выпускники школ, которые не планируют поступать в украинские учреждения высшего образования, могут не сдавать НМТ в 2024 году. Также проходить тестирование не нужно тем школьникам, которые готовятся к поступлению в университет за границей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда ученики получат результаты НМТ-2024 и в каком формате.

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