Какие документы обязательно нужно иметь для регистрации на НМТ. Список

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
633
Какие документы обязательно нужно иметь для регистрации на НМТ. Список

Для того, чтобы зарегистрироваться, участнику Национального мультипредметного теста нужно создать персональный электронный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования и загрузить необходимые документы. В частности, поступающие должны прислать сканкопию паспорта или иного удостоверения, подтверждающего личность.

Кроме этого выпускники школ должны предоставить документы, удостоверяющие информацию о получении полного общего среднего образования в 2024-м или прошлых годах. Также участникам НМТ нужно загрузить отсканированную копию карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены эти данные. Список документов опубликовано на "Вступ. Освіта.ua".

Какие документы обязательно нужно иметь для регистрации на НМТ. Список

Напомним, регистрация на основную сессию НМТ-2024 начинается 14 марта и продлится до 11 апреля включительно. Экзамены будут проходить в период с 14 мая по 25 июня.

Подать заявление на дополнительный период можно с 10 по 15 мая. Сдавать тесты поступающие будут с 11 по 19 июля.

Видео дня

Участники НМТ-2024, которые зарегистрировались на первую сессию, смогут вносить изменения в персональном кабинете до 15 апреля, на вторую – до 19 мая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда ученики получат результаты НМТ-2024 и в каком формате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!