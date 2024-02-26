Какие документы обязательно нужно иметь для регистрации на НМТ. Список

Для того, чтобы зарегистрироваться, участнику Национального мультипредметного теста нужно создать персональный электронный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования и загрузить необходимые документы. В частности, поступающие должны прислать сканкопию паспорта или иного удостоверения, подтверждающего личность.

Кроме этого выпускники школ должны предоставить документы, удостоверяющие информацию о получении полного общего среднего образования в 2024-м или прошлых годах. Также участникам НМТ нужно загрузить отсканированную копию карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены эти данные. Список документов опубликовано на "Вступ. Освіта.ua".

Напомним, регистрация на основную сессию НМТ-2024 начинается 14 марта и продлится до 11 апреля включительно. Экзамены будут проходить в период с 14 мая по 25 июня.

Подать заявление на дополнительный период можно с 10 по 15 мая. Сдавать тесты поступающие будут с 11 по 19 июля.

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Участники НМТ-2024, которые зарегистрировались на первую сессию, смогут вносить изменения в персональном кабинете до 15 апреля, на вторую – до 19 мая.

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