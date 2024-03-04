Как и где состоится НМТ-2024 за границей: некоторые страны не оправдали ожиданий Украины

Национальный мультипредметный тест в 2024 году за границей будет проходить во временных экзаменационных центрах. Подробного перечня городов, где пройдет тестирование, пока еще нет, ведь не со всеми странами еще есть договоренности. Некоторые из них готовы предоставить места, однако их меньше, чем надеялись в Украинском центре оценивания качества образования.

Об этом сказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко во время прямого эфира. Она отметила, что в Польше и Германии все желающие смогут сдать НМТ-2024.

"На сегодняшний день еще говорить о детальном перечне тех городов, где будет проводиться тестирование за границей, мы не можем. Потому что окончательные договоренности еще не со всеми странами мы имеем. Но могу заметить и однозначно утверждать, что количество центров в Польше и в Германии, где находится больше всего наших поступающих позволит всем желающим в этих странах пройти оценивание", – сказала Вакуленко.

Она подчеркнула, что из-за возможной нехватки мест в других странах, участникам НМТ следует позаботиться о своевременной регистрации, чтобы пройти тестирование в ближайшем ТЭЦ.

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"К сожалению, в некоторых странах меньше мест, чем мы на это надеялись. Поэтому те из вас, кто находится за границей, учтите даты регистрации и рассмотрите возможность регистрации в первые дни ее проведения, чтобы обеспечить возможность для себя пройти оценивание в ближайшем для себя населенном пункте", – сообщила директор УЦОКО.

Напомним, предварительно Вакуленко предупреждала, что все школьники, которые будут участвовать в НМТ, должны находиться в ТЭЦ во время 20-минутного перерыва. Она также отметила, что пользоваться мобильными телефонами или другими электронными устройствами будет нельзя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие документы обязательно нужно иметь для регистрации на НМТ.

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