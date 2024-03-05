Кто может не сдавать НМТ в 2024 году: Вакуленко назвала две категории выпускников

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что те выпускники школ, которые не планируют поступать в украинские заведения высшего образования, могут не сдавать Национальный мультипредметный тест в 2024 году. Также проходить тестирование не нужно тем школьникам, которые готовятся к поступлению в университет за границей.

Это Вакуленко объяснила во время прямого эфира. Она также добавила, что результаты НМТ потребуются для поступления на все бакалаврские программы украинских вузов.

"Если вы не планируете поступать в высшее учебное заведение и беспокоитесь, нужно ли вам будет обязательно сдавать НМТ, то ответ – нет. Если вы не планируете поступление в ЗВО или планируете его в вузы другой страны например, то можете пропустить экзамен", – сказала Вакуленко.

Она также добавила, что на все специальности и направления подготовки в Украине нужно сдавать НМТ, включая творческие.

Напомним, проходить НМТ в 2024 году можно будет на языках национальных меньшинств. В частности, кроме украинского, участники экзамена могут выбрать из крымскотатарского, молдавского, польского, румынского, венгерского языков. На русский тесты НМТ не будут переводить.

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Также в УЦОКО сообщили, что в случае воздушной тревоги, которая продлится более двух часов, во время проведения НМТ школьникам придется пересдавать экзамен. Это правило будет действовать даже в том случае, если участники выполнили первый или любой из блоков тестирования. Поступающие должны будут регистрироваться на дополнительную сессию и снова сдавать все 4 предмета.

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