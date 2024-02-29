Придется снова сдавать все 4 предмета: школьникам объяснили план действий на случай длительной воздушной тревоги во время НМТ

В случае воздушной тревоги, которая продлится более двух часов, во время проведения Национального мультипредметного теста школьникам придется пересдавать экзамен. Это правило будет действовать даже в том случае, если участники выполнили первый или любой из блоков тестирования. Поступающие должны будут регистрироваться на дополнительную сессию и снова сдавать все 4 предмета.

Об этом рассказала руководительница Украинского центра оценивания качества образования Наталья Юр. По ее словам, НМТ – это комплексный тест, и если пункт тестирования не продолжил работу после длительной тревоги, результаты экзамена аннулируются.

"Нужно ли во время дополнительной сессии пересдавать все четыре предмета? К сожалению, да. Национальный мультипредметный тест – это комплексный тест. И если тревога была длительной, больше, чем, например, 2 часа, и пункт тестирования не продолжил работу, результаты национального мультипредметного теста аннулируются", – объяснила Юр.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко сообщила, что во время воздушной тревоги все участники должны находиться в укрытии, а проведение НМТ останавливается до ее завершения. После отбоя школьники и работники временно экзаменационных центров возвращаются в аудитории и тестирование продолжается с той же минуты, на которой оно прервалось.

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