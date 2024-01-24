Как зарегистрироваться для участия в НМТ-2024: пошаговая инструкция

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, как выпускники смогут зарегистрироваться на прохождение Национального мультипредметного теста в 2024 году. Она отметила, что создать личный кабинет можно будет в марте и начале апреля. Подробные даты будут известны тогда, когда будет утвержден календарный план проведения тестирования.

Об этом руководительница УЦОКО рассказала в интервью Школе KEVIN. Она отметила, что регистрация будет производиться полностью в онлайн-режиме.

"Предстоит загрузить определенные свои документы, а также внести информацию о себе и выбрать те интересующие вас предметы, или предоставить дополнительную информацию о себе, которая важна для участия в оценивании, в частности, информация, касающаяся особых образовательных потребностей и т.д. Мы не один раз напомним еще о том, как регистрироваться в тестировании, будем иметь на сайте подробную информацию о каждом шаге регистрации", – сказала Вакуленко.

Она отметила, чтоб выпускники, которые находятся за границей и планируют там проходить НМТ, не медлили с регистрацией, ведь количество мест будет ограниченным, поэтому может сложиться так, что не все смогут пройти оценивание.

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Также директор УЦОКО отметила, что каждый участник получит дату и адрес заведения, в котором будет проходить тестирование в своем личном кабинете, который будет создан во время регистрации. Это будет не позднее чем за две недели до прохождения тестирования в соответствии с порядком, но конкретная дата может изменяться.

НМТ-2024, как и в прошлом году, будет проходить в две сессии – основная и дополнительная. Основная начнется в мае, дополнительная будет в июле. В дополнительной будут участвовать те участники, которые не смогли по уважительным причинам пройти тестирование во время основной сессии.

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