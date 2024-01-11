Дети-сироты и выпускники из сел смогут учиться там, где захотят: что задумали в Минобразования

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, что студенты, не имеющие возможности самостоятельно оплатить обучение, смогут воспользоваться социальным грантом. По его словам, получить такую помощь могут социально незащищенные категории населения и талантливые дети.

Об этом чиновник рассказал в интервью Укринформу. Он также отметил, что также для абитуриентов предусматривается система льготных кредитов.

"Мы предусматриваем систему социальных грантов, связанную с материальным состоянием семьи. Итак, если есть способный ребенок из сельской местности, ребенок-сирота, или ребенок участника боевых действий, будут социальные гранты, покрывающие разницу между полученным грантом и стоимостью обучения. Кроме того, предусматриваются льготные кредиты", – сказал замминистра образования.

Он также отметил, что благодаря индивидуальным образовательным траекториям, которые также планирует вводить МОН, студенты смогут сами выбирать темп обучения. По словам Винницкого, те слушатели, которые не имеют возможности оплатить всю сумму контракта, смогут растягивать обучение и параллельно работать.

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"Вполне вероятно ситуация, когда студент, который не подпадает под социальный грант и не захочет брать льготный кредит, получит грант 50 тысяч гривен, но захочет идти на программу, где контракт стоит 70 тысяч. Тогда он сможет устроиться на работу, чтобы заработать возмещение этой разницы. Нахождение баланса между работой и обучением – это также часть формирования субъектного гражданина", – пояснил чиновник.

Он добавил, что МОН надеется на то, что уже в марте соответствующий законопроект, предусматривающий все эти изменения, будет принят Верховной Радой.

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