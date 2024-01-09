Поступить в магистратуру станет труднее: пороговый балл с 2024 года хотят повысить

Пороговый балл для поступления в магистратуру в украинских вузах планируется повысить с 3 до 5 тестовых. Об этом стало известно из проекта Порядка приема в высшие заведения образования в 2024 году.

Документ опубликовало Министерство образования и науки Украины на официальном сайте. В нем указано, что для того чтобы поступить на магистратуру абитуриентам нужно получить минимальные 5 тестовых баллов по иностранному языку и тесту общей учебной компетентности.

Согласно перечислению, минимальные тестовые баллы будут соответствовать 100 рейтинговым баллам. Единственное профессиональное вступительное испытание планируют оставить на том же уровне – 35 тестовых баллов.

Студентам, чтобы поступить в магистратуру, нужно сдать единый вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание.

Напомним, МОН обнародовал проект Порядка приема на обучение в заведения ЗВО в 2024 году, в котором также планируется увеличить количество пороговых баллов, полученных на Национальном мультипредметном тесте для поступления в вузы. В частности, по украинскому языку сделать больше на 2 балла, а по другим предметам – на 1 тестовый.

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Граждане могут посылать свои замечания и предложения относительно документа до 3 февраля 2024 года.

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