Осталось меньше недели: УЦОКО обратилось к поступающим из-за ошибок в регистрационных документах на НМТ-2024

Украинский центр оценивания качества образования призвал поступающих исправить ошибки в регистрационных документах, которые они подавали для сдачи Национального мультипредметного теста 2024 года. В частности, более 6 тысяч участников экзамена получили от региональных центров уведомление о необходимости доработки предоставленной информации.

У поступающих осталось меньше недели для того, чтобы внести изменения в личные кабинеты и предоставить необходимые документы. В частности, сделать это они могут не позже 15 апреля. Об этом УЦОКО сообщило на официальном сайте.

"По результатам обработки регистрационных документов более 6000 тысяч абитуриентов получили от региональных центров оценивания качества образования в персональных кабинетах уведомление о необходимости доработки предоставленной ими информации и/или копий документов и не устранили недостатков", – говорится в сообщении.

Самыми распространенными причинами, по которым будущие участники НМТ-2024 получали сообщения, стала загрузка скриншота электронной копии документа в мобильном приложении Дія, вместо того чтобы добавить сканкопию или фотокопию. Также поступающие загружали копии сертификатов об образовании, которые не отвечали требованиям.

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После отправки необходимых данных повторно, УЦОКО советует просматривать персональный кабинет, чтобы не пропустить важные сообщения.

В случае, если поступающий не устранит недостатки, на которые указал центр качества образования, ему будет отказано в регистрации.

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