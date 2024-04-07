Расширен список справочных материалов по физике, которыми можно пользоваться на НМТ-2024

Украинский центр оценивания качества образования расширил перечень справочных материалов по физике, которыми можно воспользоваться при сдаче Национального мультипредметного теста 2024 года. Дополнительные ресурсы будут доступны в тестовой системе онлайн в отдельной вкладке.

В подсказки, как и в предыдущие годы, вошли таблицы префиксов в единицы SI и значения тригонометрических функций некоторых углов, сообщает Osvita.ua. Также материалы теперь содержат проекции вектора на оси координат и основные формулы механики, молекулярной физики и термодинамики.

Участники НМТ-2024, которые выбрали физику, могут воспользоваться формулами электродинамики, оптики, механических и электромагнитных колебаний и волн.

В дополнительных материалах будут доступны элементы теории относительности и формулы квантовой физики.

Ознакомиться со всем списком можно заранее.

Напомним, 14 марта началась регистрация абитуриентов для участия в НМТ-2024, которая продлится до 11 апреля включительно. Проходить первый этап будет с 14 мая по 25 июня. Уже с 8 мая участники тестирования получат приглашение.

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Также УЦОКО обнародовал демонстрационные задачи НМТ-2024 по всем предметам. Для выполнения упражнений у школьников будет 240 минут на два блока с 20-минутным перерывом между ними.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские выпускники смогут изменить предмет на выбор на НМТ, но будет дедлайн.

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