Вступительная кампания-2024: МОН утвердило порядок приема в вузы и колледжи

Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии/доктора искусства в 2024 году. Университеты будут руководствоваться основными принципами и процедурами согласованного документа во время организации вступительной кампании.

Об этом стало известно с официального сайта Минобразования. Цель Порядка состоит в обеспечении равного доступа к высшему образованию, повышению качества образовательного процесса и учету современных потребностей общества. Согласно документу, абитуриентов ждут определенные изменения во время сдачи вступительных экзаменов.

Изменения, которые произойдут во вступительной кампании-2024 в ЗВО согласно утвержденному Порядку приема:

С 2024 года не будет производиться набор поступающих для получения степени высшего образования младшего бакалавра.

НМТ будет включать четыре предмета, из которых три обязательных – украинский язык, история Украины и математика. Еще один участники тестирования смогут выбрать из украинской литературы, географии, физики, химии, биологии и иностранного языка.

Поступающие в художественные вузы обязательно будут сдавать Национальный мультипредметный тест и творческий конкурс.

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Для поступающих ряда специальностей на магистратуру будут учитываться результаты Единого государственного квалификационного экзамена.

Выпускники колледжей при поступлении в ЗВО должны сдавать НМТ или подавать результаты ВНО за 2021 год.

Конкурсный балл для поступления на основе ПЗСО и НРК5 не может быть менее 150 баллов для специальностей отраслей знаний 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения", специальностей 221 "Стоматология", 222 "Медицина", 226 "Фармация, промышленная фармация", 228 "Педиатрия" области знаний 22 "Здравоохранение".

Будет действовать запрет внеконкурсного поступления даже на контракт по всем специальностям и уровням высшего образования.

Также некоторые изменения будут касаться и поступления в колледжи в 2024 году. В частности, поступающие могут подать до пяти заявлений на бюджет и пятнадцати на все источники финансирования.

Списки сдавших экзамены будут опубликованы в течение 22-24 июля. Продолжительность дополнительной сессии регистрации не должна превышать 30 дней.

Вступительная кампания завершается 31 октября 2024 года.

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