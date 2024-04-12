Карпачев дал советы школьникам и родителям, как выбрать специальность при поступлении: следует обращать внимание на два момента

Украинский эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев рассказал, что выбирая специальность при поступлении в университет важно, чтобы выбранная профессия или научила школьников мыслить или обеспечила их хорошими связями. По его словам, эти составляющие универсальны в выборе любой специальности.

Эксперт считает, что не важно, чем будут в будущем заниматься дети, однако они будут иметь навыки, которые помогут достичь успеха. Особенно это касается случаев, когда школьник не может выбрать направление. Об этом Карпачев рассказал на своем канале в Youtube.

"Если ребенок не знает, куда хочет поступать, я здесь за то, чтобы поступать на факультеты, которые либо научат мыслить, либо обеспечат хорошими связями. Юридический факультет – это всегда хорошие связи. Даже если ты не будешь юристом, ты по крайней мере, познакомишься с людьми, которые хотят быть юристами, а потом они станут прокурорами, судьями. Это не будет никогда лишним. Или, например, философский факультет, который научит тебя мыслить. А уметь мыслить тебе будет полезно в любой профессии. Там уже не важно, чем ты будешь заниматься", – сказал психолог.

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Он также отметил, что для того, чтобы преуспеть в карьере, нужно любить то, чем ты занимаешься. И это тоже нужно понимать родителям, когда они выбирают специальность своим детям. Он заверил, что не стоит гнаться за модными, престижными и популярными профессиями. Если же в университете ребенка научат мыслить, он сможет за это время открыть свой бизнес и уже зарабатывать деньги на свою жизнь.

Кроме того, Карпачев посоветовал родителям учитывать пожелания школьников при выборе места обучения. В частности, многие взрослые хотят, чтобы их дети учились за границей или в другом городе. Однако это не всегда может пойти на пользу. Психолог объясняет, что когда ребенок будет находиться в стрессе, будет тревожиться и не сможет принимать самостоятельные решения, ему будет не до учебы. Это также может привести к попаданию в плохие компании, употреблению алкоголя или запрещенных веществ.

"Может ли ребенок получить хорошее образование, получить его, учиться, если ему это не по душе? Если он такой тревожный и не привык к тому, чтобы оставаться в одиночестве и принимать самостоятельные решения. Будет ли ей до учебы? А дальше, мы имеем ребенка, которого, с точки зрения обучения, переместили в более безопасное и перспективное место, но он учиться не хочет, потому что находится в стрессе", – замечает Карпачов.

"И здесь мы сталкиваемся с тем, что сами подвергаем его на опасность. Для того, чтобы успокоить свою нервную систему, можно выпить, покурить, отвлечься в какие-то компании, где предлагают яркие эмоции", – добавляет психолог.

Он уверяет, что в таком случае желание родителей переместить студента в более безопасное место или дать лучшие условия не сработает, а наоборот навредит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что психолог объяснил, почему родители боятся отпускать детей на обучение за границу.

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