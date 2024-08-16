Поступление-2024. Названы самые популярные специальности в колледжах Украины

Наиболее популярными специальностями при поступлении в колледж после 9 и 11 класса в 2024 году стали "Медсестринство" – 20 940 заявлений, "Право" – 13 748, "Предпринимательство и торговля" – 13 579. Также абитуриенты выбирали "Финансы, банковское дело" и фондовый рынок" – 11 992 заявления, а также "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" – 11 354.

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Такие данные обнародовала Оsvita.ua. Всего поступающие после 9 класса подали 161 571 заявление, а после 11 – 115 339 заявлений.

Поступление в колледжи на контрактную форму продлится до 31 октября.

Напомним, в 2024 году английский язык установил рекорд по количеству абитуриентов с максимальными баллами. 1513 участников Национального мультипредметного теста в 2024 году получили на экзамене 200 баллов. Второй по успеваемости стала математика – 1513 абитуриентов. Третий – украинский язык, который составил на максимальное количество баллов 606 абитуриентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая наименее популярная специальность среди поступающих в колледжи в 2024 году.

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