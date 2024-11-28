В МОН сказали, сколько первокурсников получили гранты на обучение: пилотный проект могут одобрить в Раде

Более 14 тысяч первокурсников в Украине 2024 получили возможность софинансирования стоимости обучения за счет государственных грантов. Лидерами по количеству предоставленных государственных грантов на обучение стали Киев и Львовская область.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий во время заседания парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций. В общей сложности сформировано 14 189 сертификатов на грант.

Это составляет 88,11% от запланированного количества государственных грантов, отметил чиновник. Всего в пилотном проекте принимают участие 196 учреждений высшего образования.

Винницкий также рассказал, что в этом году в Украине на 15% уменьшилось количество первокурсников по сравнению с 2023 годом. По результатам нынешней вступительной кампании для получения высшего образования поступили 102,72 тыс. человек.

На заседании также отметили, что экспериментальный проект по предоставлению государством грантов на образование получил положительные отзывы от поступающих, их родителей, а также высших учебных заведений. Этот формат позволяет расширить доступ украинцев к качественному высшему образованию.

В настоящее время проект по предоставлению поступающим гранту на образование является пилотным, однако законопроект может быть принят в Верховной раде. Проект Закона №10399 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о финансировании получения высшего образования и предоставлении государственной целевой поддержки его соискателям" уже прошел первое чтение.

Нардепы на заседании комитета приняли решение до второго чтения доработать документ с учетом результатов внедрения грантов во время вступительной кампании 2024 года.

Государственный грант на получение высшего образования – денежная помощь, предоставляемая государством для получения выпускником высшего образования по контракту. Помощь можно использовать только для оплаты за обучение в учебном заведении.

Поступающие могут получить грант в размере 15 тысяч гривен в год или 25 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Раде рассказали, что не планируют отменять систему государственного заказа на получение высшего образования (обучение на бюджете). Формат грантов на образование и госзаказ будут существовать параллельно.

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