Отменят ли госзаказ в вузах Украины после внедрения грантов на обучение: в Раде дали ответ

В Украине пока не планируют отменять систему государственных заказов на получение высшего образования (обучение на бюджете). В то же время, в настоящее время продолжается пилотный проект по грантовой системе на оплату государством части контракта. Планируется, что эти две системы будут существовать параллельно.

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Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью "Українським новинам". По его словам, есть сферы, в которых государство является условным монополистом как работодатель.

К примеру, учителя, часть медиков, работники сферы атомной энергетики работают на государство и получают средства из государственного бюджета. Поэтому государство обязательно будет заказывать эти специальности.

"Будет государственный заказ. Другой вопрос – как считать этот государственный заказ? Как финансирование университета, готовящего специалистов, или как закупку образовательной услуги на рынке? Это другой вопрос. Давайте step by step, потому что мы не против резких и радикальных реформ, но мы хотим, чтобы они были подготовлены, продуманы, хорошо аргументированы и, возможно, не во время военного положения. Но государственный заказ останется, параллельно будет система грантов", – сказал нардеп.

Он пояснил, что ранее были планы полностью перейти на грантовую систему, однако моделирование, сделанное вместе с МОН, показало, что есть риск для государства потерять необходимых ему специалистов.

"Есть риск, что мы потеряем очень важные и нужные для Украины специальности, в частности высокоточные, естественные, сугубо технические, потому что есть моменты поведенческой экономики: очень часто абитуриенты выбирают, или их родители за них, конъюнктурные специальности. Эту культуру нужно менять, мы над этим работаем, но это процесс длительный", – подчеркнул Бабак.

Законопроект №10399, вводящий переходный период, когда в Украине остается госзаказ и одновременно внедряется система государственных грантов, был принят в первом чтении. Его планировали полностью одобрить до начала вступительной кампании-2025, однако было решено приостановить рассмотрение документа в комитете для того, чтобы сначала посмотреть на результаты эксперимента с грантами.

Вероятно, его снова будут рассматривать в начале следующего года.

"Это общая договоренность между всеми ветвями власти, как раз по этому законопроекту, что мы сначала сделаем эксперимент с грантами, Кабмин выделит ту сумму средств, которая для этого нужна, дети вступят, пройдет вступительная кампания, мы посмотрим на механику процесса, как она сработала". Потому что там разная сумма грантов в зависимости от того, какую специальность ты выбираешь. выбирать естественные специальности. Мы хотим посмотреть, кто куда поступал, какой был приоритет, изменили ли они свой выбор после того, как узнали, что смогут получить большую часть гранта, насколько это повлияло на их выбор, куда пошли абитуриенты, на какие специальности. Министерство образования уже обрабатывает эти данные", – добавил Бабак.

Отметим, что государственный грант на получение высшего образования – денежная помощь, оказываемая государством для получения выпускником высшего образования по контракту. Помощь можно использовать только для оплаты за обучение в учебном заведении.

Поступающие могут получить грант в размере 15 тысяч гривен в год или 25 тысяч.

Как сообщал OBOZ.UA, в МОН определили перечень специальностей, на которые поступающим будет труднее всего получить грант на получение высшего образования по контракту. Для получения гранта нужно будет составить два предмета НМТ не менее 170 баллов.

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