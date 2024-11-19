Поступление-2025: названы специальности, на которые будет труднее всего получить грант

В Министерстве образования и науки определили перечень специальностей, на которые поступающим будет труднее всего получить грант на получение высшего образования по контракту. Для получения гранта нужно будет сдать два предмета НМТ как минимум на 170 баллов.

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Об этом говорится в проекте Порядка приема в заведения высшего образования, обнародованном ведомством для общественного обсуждения 19 ноября. Речь идет о таких специальностях:

– "Бизнес, администрирование и право";

– "Филология" (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе, фольклористике);

– "Экономика";

– "Международные отношения";

– "Журналистика";

– "Стоматология";

– "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

– "Туризм и рекреация".

В то же время определено шесть специальностей, для получения гранта на которые студентам-контрактникам достаточно будет набрать не менее 140 баллов по двум предметам НМТ:

– "Образование";

– "Естественные науки математика и статистика";

– "Инженерия, производство и строительство";

– "Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина";

– "Транспорт и услуги";

– "Безопасность и оборона".

Все остальные студенты-контрактники смогут претендовать на грант, сдав два предмета НМТ не менее чем на 150 баллов.

Государственный грант на получение высшего образования – денежная помощь, предоставляемая государством для получения выпускником высшего образования по контракту. Помощь можно использовать только для оплаты за обучение в учебном заведении.

Поступающие могут получить грант в размере 15 тысяч гривен в год или 25 тысяч.

Напомним, что заместитель главы МОН Михаил Винницкий рассказывал, что ведомство планирует уменьшить балл для получения выпускниками гранта на обучение по аграрным специальностям. Эти профессии входят в список тех, что нужны будут государству в будущем.

Министерство рассчитывает, что так будет поощрять выпускников обучаться на агроинженерии и агрономии.

Как сообщал OBOZ.UA, Винницкий считает, что в Украине следует повышать стоимость обучения по контракту в высших учебных заведениях. Гранты на получение образования в вузах в будущем приведут к тому, что образование станет дороже.

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