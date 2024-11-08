'Даже в самых бедных странах Европы студенты платят 3000 евро в год': МОН заговорил о повышении стоимости обучения в университетах

Заместитель главы МОН Михаил Винницкий считает, что в Украине следует повышать стоимость обучения по контракту в высших учебных заведениях. Гранты на получение образования в вузах в будущем приведут к тому, что образование станет дороже.

Видео дня

В подкасте "Дофамін для освіти" замминистра подчеркнул, что университеты не могут качественно подготовить специалиста за 25 тысяч в год. Даже в беднейших государствах Европы стоимость обучения в университетах стартует от 3 тысяч евро (более 132 тысяч гривен).

"Качественное образование должно быть дорогим. Я не представляю себе, как преподаватель и как человек, немножко разбирающийся в финансовой части университетского менеджмента, не понимаю, как можно подготовить любого специалиста высшего образования за 25 тысяч гривен. А у нас есть заведения высшего образования, которые такое предлагают. Преимущественно они частные, но все-таки 25 тысяч гривен: приходи и плати. Это просто покупка диплома. Это цена в год. Я не понимаю, как это можно сделать", – сказал он.

По словам Винницкого, в Румынии и Болгарии стоимость обучения в высших учебных заведениях начинается от 3 тысяч евро. В то же время в Германии подготовка одного студента стоит 6-8 тысяч евро в год.

В Украине средняя цена обучения по контракту в вузах – 1 тысяча евро (46-47 тысяч гривен). Поэтому у преподавателей низкие зарплаты, а образование – низкого качества.

"Это значит, что у нас преподаватели мало зарабатывают. Это значит, что у нас образование низкого качества, потому что, очевидно, преподаватели не особо заинтересованы. Нам нужно поднимать среднюю стоимость подготовки одного специалиста. Мы можем это сказать, опять же, очень социалистическим способом. Давайте государство напечатает деньги и… Не выходит так. У государства нет больше денег, чтобы туда вкладывать. Соответственно, нам нужно создавать систему софинансирования. Частично пойдет от государства, отчасти от частного сектора. И таким образом образование станет дороже – образование станет более качественным", – сказал представитель МОН.

Он добавил, что повышение средней стоимости подготовки одного студента – мнение не популярное, но это еще одна из вещей, которая стоит за грантами. Речь идет не только о справедливости, но и о качестве высшего образования в Украине.

Кроме того, в законопроекте № 10399, который в ноябре будут голосовать в Раде, заложена идея о том, что студент, который учится на бюджете, будет иметь перед государством определенные обязанности, как перед заказчиком. В частности, государство будет предлагать студенту первое рабочее место.

"Кто-то это назовет отработкой, я действительно этого слова очень не люблю, потому что не считаю, что это ты отрабатываешь обязанность. Это государство должно предложить конкурентное, по конкурсу первое рабочее место. Это возможно делать среди медиков, это возможно делать с учителями, с некоторыми другими специальностями, связанными с государственным сектором. Но я еще раз повторяю: с конкурентной зарплатой, это не о крепостничестве", - отметил Винницкий.

То есть бюджетные места будут иметь в будущем определенные обязанности, а грант – нет.

"Грант – это инвестиция в будущее государства, где налогоплательщик говорит, что нам нужно инвестировать в молодого человека. А государственный заказ – это заказ специалиста для государственного сектора. И это означает определенные обязанности этого специалиста перед государственным сектором", – пояснил зам. министра.

Как сообщал OBOZ.UA, МОН планирует увеличить финансирование обучения для специальностей, в которых государство будет нуждаться в будущем. Речь идет о врачах, учителях, психологах, строительных инженерах и агрономах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!