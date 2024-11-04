Врачи, учителя, психологи. В МОН назвали специальности, на которые планируют увеличить госзаказ в 2025 году

Министерство образования и науки Украины планирует увеличить финансирование обучения для специальностей, в которых государство будет нуждаться в будущем. В то же время, для части специальностей доля государственного финансирования уменьшится.

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Основное финансирование для последних будет идти через гранты. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

По словам представителя МОН, уже с 2025 года планируется увеличить количество бюджетных и грантовых мест для врачей, учителей, психологов, строительных инженеров и агрономов. Однако для некоторых популярных специальностей доля стопроцентного бюджетного финансирования будет меньше.

"Такие специальности, которые традиционно были популярны – это право, экономика, маркетинг, ресторанное дело – по всей вероятности, будут гораздо меньше получать государственного заказа и государственных средств в будущем", – рассказал Винницкий.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой назвал 7 специальностей, в которых критически нуждается государство. Среди них учителя, врачи, реабилитологи, психологи, инженерия, естественные науки, аграрный сектор и информационные технологии.

Напомним, что вступительная кампания 2024 предусматривала выделение грантов на получение высшего образования студентами. Однако такие изменения не предусматривают форму традиционного государственного заказа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в МОН сказали, что ответственность за выполнение государственного заказа на прием в аспирантуру будут нести ректоры заведений высшего образования. Такая норма предусмотрена утвержденным приказом ведомства.

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