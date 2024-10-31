Министр образования назвал 7 специальностей, остро необходимых государству

Ольга Выпирайленко
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Министр образования назвал 7 специальностей, остро необходимых государству

Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал 7 специальностей, в которых критически нуждается государство. Среди них учителя, врачи, реабилитологи, психологи, инженерия, естественные науки, аграрный сектор и информационные технологии.

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Об этом чиновник рассказал в интервью ТСН Неделя. По его словам, есть также общественно важные профессии, но государство дает свободу для выбора этих специальностей.

Министр образования назвал 7 специальностей, остро необходимых государству

"Учителя, врачи, отдельно реабилитологи, психологи, инженерия, именно разнообразная инженерия, естественные науки. Очень важно, потому что у нас недоборы колоссальные в этом направлении госзаказа. Аграрный сектор, ИТ-сектор", – рассказал Лисовой.

Он также добавил, что в настоящее время успешно прошла пилотизация грантов на образование. Уже 11 тысяч поступающих подтвердили сертификаты на обучение. Чиновник также напомнил, что у абитуриентов есть возможность до 5 ноября подать заявление на получение помощи от государства.

Министр образования назвал 7 специальностей, остро необходимых государству

По словам Лисового, образовательное ведомство считает, что все 16 тысяч грантов, которое прогнозировало МОН, будет использовано первокурсниками.

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