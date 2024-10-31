Министр образования назвал 7 специальностей, остро необходимых государству

Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал 7 специальностей, в которых критически нуждается государство. Среди них учителя, врачи, реабилитологи, психологи, инженерия, естественные науки, аграрный сектор и информационные технологии.

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Об этом чиновник рассказал в интервью ТСН Неделя. По его словам, есть также общественно важные профессии, но государство дает свободу для выбора этих специальностей.

"Учителя, врачи, отдельно реабилитологи, психологи, инженерия, именно разнообразная инженерия, естественные науки. Очень важно, потому что у нас недоборы колоссальные в этом направлении госзаказа. Аграрный сектор, ИТ-сектор", – рассказал Лисовой.

Он также добавил, что в настоящее время успешно прошла пилотизация грантов на образование. Уже 11 тысяч поступающих подтвердили сертификаты на обучение. Чиновник также напомнил, что у абитуриентов есть возможность до 5 ноября подать заявление на получение помощи от государства.

По словам Лисового, образовательное ведомство считает, что все 16 тысяч грантов, которое прогнозировало МОН, будет использовано первокурсниками.

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