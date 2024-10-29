НМТ-2025 пройдет в формате 3+1: Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада Украины приняла проект закона № 12053, предусматривающий, что украинские абитуриенты в 2025 году будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) по четырем предметам. Среди них три обязательных – украинский язык, математика и история Украины. Еще один выпускники смогут выбрать из иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы. ʼ

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За законопроект проголосовало 258 депутатов, сообщает Оsvita.ua. Конкурсный отбор на обучение будет производиться также по результатам НМТ 2022-2025 годов.

В связи с принятием Министерство образования и науки сможет вынести на общественное обсуждение порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, которым будут руководствоваться университеты для зачисления поступающих на обучение.

Напомним, предварительно член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина предложила сократить количество предметов на НМТ до трех. По ее словам, украинские школьники с каждым годом все хуже сдают вступительный экзамен, включая образовательные потери.

Чиновница отметила, что инициировала дискуссию, потому что из-за увеличения количества предметов у школьников не улучшаются результаты и дети не становятся сильнее. Кроме того, парламентарий воздержалась во время голосования за законопроект о внесении изменений во вступительную кампанию 2025 года.

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