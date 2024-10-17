В Украине заговорили об уменьшении предметов на НМТ до трех: что известно

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина предложила сократить количество предметов на Национальном мультипредметном тесте до трех. По ее словам, украинские школьники с каждым годом все хуже сдают вступительный экзамен, в частности из-за образовательных потерь.

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Об этом чиновник сообщила во время заседания профильного комитета. Она отметила, что инициировала дискуссию, потому что из-за увеличения количества предметов у школьников не улучшаются результаты и дети не становятся сильнее. Кроме того, парламентарий воздержалась во время голосования за законопроект о внесении изменений во вступительную кампанию 2025 года.

"Я инициировала дискуссию по количеству предметов, за которые мы сейчас голосуем. Дискуссия шла по поводу того, сколько предметов, оставлять ли 4 предмета, или возможно там 3 предмета. Меня этот вопрос волнует, что с каждым годом все хуже сдают наши дети Национальный мультипредметный тест. И мы видим, что война продолжается, полномасштабное вторжение. И фактически имеем образовательные потери, это не способствует тому, что наши дети становятся сильнее и имеют лучшие результаты. Поэтому у меня такая обеспокоенность относительно того, целесообразно ли продолжать эти четыре предмета", – сказала Гришина во время заседания.

Впоследствии в сообщении на своей странице в Facebook она сообщила, что Министерство образования и науки рассматривает увеличение предметов на НМТ до пяти.

"Комитет рекомендовал оставить для следующей вступительной кампании прошлогодние условия, предусматривающие составление четырех предметов на НМТ (три – обязательные, один – по выбору). В то же время МОН рассматривает возможность внедрить пять предметов на НМТ в 2025 году", – написала парламентарий.

Она также отметила, что в этом году сократилось количество поступающих на бакалавриат на треть по сравнению с 2023 годом. Так что в таких условиях, по словам Гришиной, основная задача – сохранить украинскую систему образования и детей в ней. В то время как ужесточение требований к правилам вступления не коррелируется достижением этой цели.

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