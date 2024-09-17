В каком регионе Украины больше всего выпускников провалило математику на НМТ-2024

Больше всего выпускников 2024 года не сдало математику на Национальном мультипредметном тесте в Закарпатской области – 15,9%. Абитуриенты не смогли преодолеть порог и набрать 100 баллов на тестировании. Таким образом они упускают возможность поступить в учреждения высшего образования в этом году.

Видео дня

Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Второй в списке стала Черновицкая область – 14,6%. Третью строчку имеет Житомирская – 14,4%.

Четвертое место разделили между собой Черниговская и Николаевская области – 14%, пятую позицию имеет Ивано-Франковский регион – 13,5%.

В то же время, 20,1% поступающих Кировоградской области прошлых лет не преодолели пороговый балл по математике. 20% абитуриентов Закарпатской области не справились с заданиями по математике на экзамене. Третье место у Черкасской области, где 19,4% соискателей образования не преодолели пороговый балл.

Напомним, почти 10 тысяч выпускников 2024 года не смогли пройти НМТ и упустили возможность поступить в этом году в заведения высшего образования. В общей сложности на экзамен зарегистрировался 234 321 школьник, а получили результаты тестирования 224 565 абитуриентов.

Согласно данным, во время основной сессии НМТ явка участников в Украине в этом году составила 92,80%, в то время как в 2023-м – 93,67%. В дополнительный период на экзамен пришло 70,43% в 2024-м, что на 11,72% меньше чем в прошлом.

Всего на основную сессию было зарегистрировано 287 781 абитуриентов 2024-го и прошлых лет и 1459 – на дополнительную.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, по какому предмету поступающие получили самый большой и самый маленький средний балл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!