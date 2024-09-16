Почти 10 тысяч выпускников этого года не смогли сдать НМТ-2024

Почти 10 тысяч выпускников 2024 года не смогли сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ) и потеряли возможность поступить в нынешнем году в заведения высшего образования. Всего на экзамен зарегистрировалось 234 321 школьника, а получили результаты тестирования 224 565 абитуриентов.

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Такие данные сообщил Украинский центр оценивания качества образования в официальном сайте. Согласно данным, во время основной сессии НМТ явка участников в Украине в этом году составила 92,80%, в то время как в 2023-м – 93,67%. В дополнительный период на экзамен пришло 70,43% в 2024-м, что на 11,72% меньше чем в прошлом году.

Всего на основную сессию было зарегистрировано 287 781 абитуриентов 2024-го и прошлых лет и 1459 – на дополнительную.

На дополнительный период зарегистрировалось 27 человек, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, 21 676 абитуриентов, которые не смогли по уважительной причине подать заявку для прохождения НМТ во время основного периода и 1565 соискателей образования, регистрировавшихся в основную сессию, но им было отказано в участии.

В этом году на дополнительный период зарегистрировано 23 268 участников экзамена, в 2023 – 4206, в 2022 – 25 879.

Самыми популярными предметами по выбору были английский язык – 38,52%, география – 22,05% и биология – 19,2%.

В 2024 году в список дисциплин была добавлена география и украинская литература. Эти предметы выбрали 68 911 (22,05%) и 46 818 поступающих (14,98%) соответственно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, по какому предмету поступающие получили самый большой и самый маленький средний балл на НМТ.

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