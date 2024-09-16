НМТ-2024: по какому предмету поступающие получили наибольший и наименьший средний балл
Участники Национального мультипредметного теста 2024 года получили самый высокий средний балл по немецкому языку – 152 из 200 возможных. В то же время хуже всего в этом году поступающие справились с математикой. По этому предмету ученики имели всего 132,5 балла.
Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Согласно отчету, самые высокие баллы поступающие получали по иностранным языкам: английскому – 149,1, испанскому – 148,7, французскому – 148,6. На пятом месте по успеваемости оказался украинский язык – 146,8 балла.
Рейтинг предметов по среднему баллу всех участников НМТ-2024:
- немецкий язык – 152;
- английский язык – 149,1;
- испанский язык – 148,7;
- французский язык – 148,6;
- украинский язык – 146,8;
- биология – 144,9;
- история Украины – 143,2;
- география – 143,1;
- химия – 137,8;
- украинская литература – 136,6;
- физика – 134,7;
- математика – 132,5.
Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в опубликованном видео-обращении отметила, что обнародованные показатели не демонстрируют уровень знаний поступающих, которые в этом году приняли участие в НМТ. В частности, потому, что тестирование по некоторым предметам абитуриенты выбирали самостоятельно.
"Призываю вас относиться к этим результатам с осмотрительностью, ведь количество поступающих, выбиравших физику и химию чрезвычайно маленькое. При анализе средних показателей следует понимать, что это результаты участников, которые зарегистрировались для прохождения оценки и пришли", – сказала Вакуленко.
По данным УЦОКО, больше всего участников НМТ-2024 дополнительным предметом выбрали английский язык (38,5%), меньше всего – физику (2,8%) и химию (1,13%).
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