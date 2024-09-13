НМТ-2024: стало известно, какие задания были на экзамене по всем предметам

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовал образцы заданий, которые были на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2024 году. Все желающие могут ознакомиться с двумя вариантами сертификационных работ по обязательным предметам – украинскому языку, математике и истории Украины.

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Также доступны для просмотра задания по предметам на выбор – четырех иностранных языков, географии, биологии, физики, химии и украинской литературы. Образцы содержатся в официальном отчете УЦОКО о проведении НМТ в 2024 году.

Напомним, ни один участник НМТ не смог получить 200 баллов по географии в 2024 году. Более 57 тысяч абитуриентов решили сдавать этот предмет, который стал вторым по популярности по выбору абитуриента. Из всех поступающих почти три тысячи смогли получить 200 баллов хотя бы по одному предмету.

Всего НМТ-2024 проходило более 283 тысяч выпускников. Два предмета с максимальными баллами имеют 353 участника НМТ, за три – 58. Тех, кто получил максимальные 800 баллов на экзамене в 2024 году, оказалось 7 выпускников.

Недавно заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, как будет проходить НМТ в 2025 году. По его словам, поступающие будут сдавать обязательные предметы и по выбору. Чиновник отметил, что кардинальных изменений на экзамене не ожидается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что средний балл с НМТ будущих учителей составил 140, а юристов и экономистов – 180.

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