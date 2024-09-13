Средний балл с НМТ будущих учителей составил 140, а юристов и экономистов – 180

Средний балл по Национальному мультипредметному тесту у будущих учителей, которые будут учиться на бюджете, составляет 140. В то же время поступающие на юридические и экономические специальности имеют 180 баллов.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Зеркалу недели. По словам чиновника, в 2024 году больше всего студентов на бюджет зачислено по специальности "Среднее образование" – 6100 человек.

"В этом году больше всего студентов зачислено на бюджет по специальности "среднее образование" — 6100. На контракте по этой специальности будут учиться еще 2500 будущих учителей", – сказал Винницкий.

Несмотря на такое количество поступающих на бюджет, педагогическая специальность не привлекает соискателей образования. Чиновник говорит, что это связано с низкой стартовой зарплатой учителя. Однако Министерство образования и науки активно работает над тем, чтобы решить этот вопрос как можно быстрее.

"К сожалению, да, эта проблема у нас прослеживается на специальности "Среднее образование", потому что она, мягко говоря, не очень привлекает поступающих, имеющих самые высокие баллы. Очевидно, это связано с низкой стартовой зарплатой учителя, и над этим вопросом министерство активно работает, о чем неоднократно говорил министр Оксен Лисовой", – рассказал Винницкий.

Напомним, в сети возникла дискуссия из-за аномального количества поступающих в заведения высшего образования на специальность "Психология". В частности, украинцам удалось посчитать, что около 500 психологов-первокурсников появилось в каждой области нашей страны.

Кроме того, удивило пользователей соцсети и то, что более двух тысяч среди этих поступающих получили грант на обучение. Поэтому граждане задались вопросом, действительно ли Украине нужно 10 тысяч новых психологов через четыре года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 300 украинских поступающих, избравших педагогическую специальность, получили гранты на образование.

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