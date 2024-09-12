'Украине действительно нужно 10 000 новых психологов?' В сети забили тревогу из-за аномального количества поступающих в вузы

В сети возникла дискуссия из-за аномального количества поступающих в высшие образования на специальность "Психология". В частности, украинцам удалось посчитать, что около 500 психологов-первокурсников появилось в каждой области нашей страны.

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Кроме того, удивило пользователей соцсети и то, что более двух тысяч среди этих поступающих получили грант на обучение. Так что граждане задались вопросом, действительно ли Украине нужно 10 тысяч новых психологов через четыре года. Сообщение появилось в одной из групп в Facebook.

"Бюджетных мест на психологию у нас было 1091, на контракт вступили еще 8700 человек, из них получили грант 2115. Фактически грантами увеличена вдвое государственная поддержка "Психологии". На бакалавриат по психологии поступило около 10000 абитуриентов – грубо 500 психологов-первокурсников в каждой области. Действительно ли рынок труда ежегодно нуждается в 10000 новых психологах?", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети подключились к обсуждению такого вопроса. Их взгляды разделились. Значительная часть украинцев уверена, что в стране не хватает рабочих мест для устройства такого количества психологов, а большинство из них сменит свою профессию. В частности, такие специалисты могут так же стать кассирами или сантехниками.

"Так это оно так, только разве у нас есть столько рабочих мест, чтобы устроить тех психологов? У нас например в областном центре не открылся ни один реабилитационный центр, только закрывают".

"А сейчас что ежегодно не получают дипломы тысячи психологов? Неужели на рынке труда через 4 года дополнительно потребуется еще 10 тысяч психологов, обучение 3 тысяч из которых финансируется из госбюджета?".

"Будет страна экономистов, менеджеров, педагогов, юристов, и теперь еще и психологов, которые будут долго обсуждать и судиться друг с другом, как прикрутить кран, потому что все технические профессии умрут".

"Психолог так же может сидеть на кассе/теперь уже стоять у цифрового терминала или переквалифицироваться (если бы это) на сантехника. Но если бы в образовательной программе по психологии были элементы экономической грамотности, общественной политики и технических знаний - цены бы таким специалистам не было. Готовые заготовки для самообразования будущего".

"Да, нуждается. Проблема в том, что узнав о минимальной зарплате, большая часть выберет другую профессию".

"Не нуждается так много. Хотя эта профессия будет очень востребована. Но давайте смотреть правде в глаза – большинство из них работать не будет по своей специальности".

"Возможно, это потому, что принимают всех. Психологи нужны, но следует поднять проходной балл до 150 или выше".

Однако нашлись и те, кто считает, что государство требует столько специалистов, и такая специальность, по мнению украинцев, станет базовым образованием.

"Конечно, что нужно, очень многим военным и пострадавшим от войны гражданским, а часто и родственникам пострадавших, чтобы те знали как принять и обращаться с родственником, получившим увечье на мине, например. Раньше такой потребности в большом количестве психологов не было".

"Наша молодежь в нынешних реалиях будет учиться постоянно, и, возможно, в течение жизни сменит еще не одну профессию. Психология – это именно то, что нужно для базового образования, по крайней мере, для понимания законов существования себя в мире, налаживания качественной коммуникации, личностного роста. За молодежь не переживаю, она сориентируется по ходу".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев удивили специальности, выбираемые абитуриентами в 2024 году.

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