"Украине действительно нужно 10 000 новых психологов?" В сети забили тревогу из-за аномального количества поступающих в вузы

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Украине действительно нужно 10 000 новых психологов?' В сети забили тревогу из-за аномального количества поступающих в вузы

В сети возникла дискуссия из-за аномального количества поступающих в высшие образования на специальность "Психология". В частности, украинцам удалось посчитать, что около 500 психологов-первокурсников появилось в каждой области нашей страны.

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Кроме того, удивило пользователей соцсети и то, что более двух тысяч среди этих поступающих получили грант на обучение. Так что граждане задались вопросом, действительно ли Украине нужно 10 тысяч новых психологов через четыре года. Сообщение появилось в одной из групп в Facebook.

"Бюджетных мест на психологию у нас было 1091, на контракт вступили еще 8700 человек, из них получили грант 2115. Фактически грантами увеличена вдвое государственная поддержка "Психологии". На бакалавриат по психологии поступило около 10000 абитуриентов – грубо 500 психологов-первокурсников в каждой области. Действительно ли рынок труда ежегодно нуждается в 10000 новых психологах?",говорится в сообщении.

"Украине действительно нужно 10 000 новых психологов?" В сети забили тревогу из-за аномального количества поступающих в вузы

Пользователи соцсети подключились к обсуждению такого вопроса. Их взгляды разделились. Значительная часть украинцев уверена, что в стране не хватает рабочих мест для устройства такого количества психологов, а большинство из них сменит свою профессию. В частности, такие специалисты могут так же стать кассирами или сантехниками.

"Так это оно так, только разве у нас есть столько рабочих мест, чтобы устроить тех психологов? У нас например в областном центре не открылся ни один реабилитационный центр, только закрывают".

"А сейчас что ежегодно не получают дипломы тысячи психологов? Неужели на рынке труда через 4 года дополнительно потребуется еще 10 тысяч психологов, обучение 3 тысяч из которых финансируется из госбюджета?".

"Украине действительно нужно 10 000 новых психологов?" В сети забили тревогу из-за аномального количества поступающих в вузы

"Будет страна экономистов, менеджеров, педагогов, юристов, и теперь еще и психологов, которые будут долго обсуждать и судиться друг с другом, как прикрутить кран, потому что все технические профессии умрут".

"Психолог так же может сидеть на кассе/теперь уже стоять у цифрового терминала или переквалифицироваться (если бы это) на сантехника. Но если бы в образовательной программе по психологии были элементы экономической грамотности, общественной политики и технических знаний - цены бы таким специалистам не было. Готовые заготовки для самообразования будущего".

"Да, нуждается. Проблема в том, что узнав о минимальной зарплате, большая часть выберет другую профессию".

"Украине действительно нужно 10 000 новых психологов?" В сети забили тревогу из-за аномального количества поступающих в вузы

"Не нуждается так много. Хотя эта профессия будет очень востребована. Но давайте смотреть правде в глаза – большинство из них работать не будет по своей специальности".

"Возможно, это потому, что принимают всех. Психологи нужны, но следует поднять проходной балл до 150 или выше".

"Украине действительно нужно 10 000 новых психологов?" В сети забили тревогу из-за аномального количества поступающих в вузы

Однако нашлись и те, кто считает, что государство требует столько специалистов, и такая специальность, по мнению украинцев, станет базовым образованием.

"Конечно, что нужно, очень многим военным и пострадавшим от войны гражданским, а часто и родственникам пострадавших, чтобы те знали как принять и обращаться с родственником, получившим увечье на мине, например. Раньше такой потребности в большом количестве психологов не было".

"Украине действительно нужно 10 000 новых психологов?" В сети забили тревогу из-за аномального количества поступающих в вузы

"Наша молодежь в нынешних реалиях будет учиться постоянно, и, возможно, в течение жизни сменит еще не одну профессию. Психология – это именно то, что нужно для базового образования, по крайней мере, для понимания законов существования себя в мире, налаживания качественной коммуникации, личностного роста. За молодежь не переживаю, она сориентируется по ходу".

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