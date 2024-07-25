'Кто будет восстанавливать государство? Психологи и менеджеры?' Украинцев удивили специальности, выбираемые абитуриентами в 2024 году

В одной из социальных сетей педагог Андрей Черных изложил список наиболее популярных специальностей, которые выбирают абитуриенты поступая в заведения высшего образования в 2024 году. На первом месте по количеству заявлений стала "Психология", на втором – менеджмент, третьем – право.

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Украинцы были удивлены такому выбору будущих студентов, отмечая, что нужно будет восстанавливать страну после победы, а делать это будет некому. Кроме того, граждане не понимают, для чего стране такое количество психологов. Сообщение с количеством заявлений появилось в Facebook.

"Ужасная ситуация".

"Нам нужно будут профессиональные психологи, но ведь не столько".

"Цифры впечатляют. В чем причина? В каждой школе, где бываю, вижу тех девочек-умничок, которые декларируют мечту стать психологом. Ни один аргумент contra не воспринимают. Говорят: будем помогать людям".

"Если некому будет производить продукцию, что будут есть психологи? Что в головах тех детей. Любые психологические проблемы решаются, когда человек имеет жилье, здоровье и заработок. Это первое – развитие производства и экономики. На одних психологах страны не будет".

"Химия – это будущее человечества, но давайте будем честны, дети не хотят учить химию, физику, математику, потому что единицы учителей представляют интересный материал – это первая проблема. А на деле, как пример, заканчивает соискатель высшего образования химический факультет, идет ли работать? Вопросы со многими неизвестными. Разве работает промышленность? Где-то единичные случаи – это вторая проблема. Поэтому и идут психологами, юристами, менеджерами и айтишниками".

Ранее OBOZ.UA писал о топ-10 университетах, которые выбирали абитуриенты в первые дни поступления на бакалавриат.

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