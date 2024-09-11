Только 300 украинских поступающих, избравших педагогическую специальность, получили гранты на образование

300 поступающих на специальность "Среднее образование" в 2024 году получили гранты на обучение. То есть, только такое количество абитуриентов имеет не менее 150 баллов на Национальном мультипредметном тесте. Всего на контракте будут учиться 2500 будущих учителей.

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По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, в 2024 году на бюджет педагогической специальности зачислено больше студентов – 6100. Об этом чиновник рассказал в интервью Зеркалу недели.

"В этом году больше студентов зачислено на бюджет по специальности "среднее образование" – 6100. На контракте по этой специальности будут учиться еще 2500 будущих учителей, из них 300 человек получили гранты", – сказал Винницкий.

Он отметил, что педагогическая специальность не очень привлекает поступающих, которые имеют самые высокие баллы по вступительному экзамену. По словам чиновника, это может быть связано с низкой стартовой зарплатой учителя. Однако он заверил, что Министерство образования и науки активно работает над тем, чтобы изменить эту ситуацию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти каждый четвертый абитуриент, который отказался от бюджета в Украине, выбрал обучение за рубежом.

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